Bauen ist 2023 wieder teurer geworden: plus 7,5 Prozent im Hochbau

Analyse. Im Hochbau zogen die Preise mit einem Plus von 7,5 Prozent im Vorjahr im Vergleich zu 2022 deutlicher an als im Tiefbau mit einem Plus von 1,1 Prozent. So der Baupreisindex der Statistik Austria.