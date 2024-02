Der Valentinstag am 14. Februar wird auch heuer wieder die Kassen zum Klingeln bringen. Denn wie eine Erhebung der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer zeigt, werden 76 Prozent der Kärntner und 69 Prozent der Kärntnerinnen ihre Partner beschenken. Wer schenkt, gibt im Durchschnitt rund 55 Euro aus. Über 70 Prozent der Personen, die keine Aufmerksamkeit besorgen, haben das auch bisher nicht getan. 16 Prozent wissen nicht, wen sie beschenken könnten und nur 14 Prozent tun dies wegen der Teuerung nicht. „Der Valentinstag ist nicht nur ein Tag der Liebe, sondern auch ein wichtiger Impuls für unsere heimischen Geschäfte. Trotz leichter Rückgänge bei der Kaufbereitschaft sehen wir eine positive Entwicklung bei den Gesamtausgaben“, sagt Raimund Haberl, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Kärnten. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Gesamtausgaben der Kärntnerinnen und Kärntner für den Valentinstag von 13 auf 15 Millionen Euro an.