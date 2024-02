Nicht nur aufgrund des sonnigen Wetters, sondern auch wegen der Buchungslage haben die Kärntner Tourismusregionen und Hoteliers aktuell Grund zum Strahlen. „Im Februar schaut es wirklich gut aus“, sagt Sigismund Moerisch, Obmann der Sparte Tourismus in der Wirtschaftskammer. Den Höhepunkt der Auslastung erwarte er in der kommenden Woche, wenn auch in Kärnten Semesterferien sind und viele Einheimische den Winterurlaub im eigenen Bundesland verbringen. Denn zu diesem Zeitpunkt haben auch die Bayern Faschingsferien. Eine gute Auslastung erwarte er auch ab 19. Februar, wenn die Bundesländer Steiermark und Oberösterreich in die Ferien starten. Die Falkensteiner-Gruppe meldet für ihre Kärntner Häuser einen neuen Buchungsrekord. „Im Februar liegen wir 27 Prozent über dem Vorjahr, obwohl das schon ein Rekordwert war“, sagt Falkensteiner-Sprecherin Alexandra Geyer. Für den März liege die Gruppe 19 Prozent über dem Vorjahr. Für Ostern gibt es noch Kapazitäten, weil die Gäste offenbar noch die Wetterprognose abwarten.