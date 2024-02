76 Bewerberinnen und Bewerber wollten Geschäftsführer der Region Wörthersee werden, der frühere Marketingchef von Villacher Bier, Peter Peschel, machte schlussendlich das Rennen. Er wechselt von der Brauunion an den Wörthersee. Die Hearing-Kommission unter dem Vorsitz von Beiratsobmann Tono Wrann entschied sich einstimmig für den Absolventen des FH-Studiengangs für Tourismus- und Hospitality-Management in Wien. Er freue sich, einen „erfahrenen und bestens vernetzten Profi für die Geschäftsführung“ gefunden zu haben, „mit dem wir unseren eingeschlagenen Weg Richtung Wörthersee 2030 erfolgreich fortsetzen können“, so Wrann.