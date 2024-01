302 Insolvenzgläubiger haben gegen die Signa-Holding Forderungen in der Höhe von rund 8,613 Milliarden Euro angemeldet. Vorerst hat der Insolvenzverwalter Christof Stapf lediglich rund 80,3 Millionen Euro „als zu Recht bestehend“ anerkannt - nicht einmal ein Prozent der Forderungen. Aufgrund der Größe und Komplexität des Insolvenzverfahrens sei bis zur Prüfungstagsatzung keine abschließende Forderungsprüfung möglich gewesen, teilt der KSV 1870 in einer Aussendung mit. 8,533 Milliarden Euro sind daher vorläufig bestritten. „Die Tatsache, dass von 8,6 Milliarden Euro bisher nur 80 Millionen Euro anerkannt wurden, liegt auch im komplexen Firmengeflecht der Signa-Gruppe begründet“, sagt Gerhard Weinhofer von Creditreform.

Ansprüche werden kräftig steigen

Viele Forderungen wurden erst spät oder nach Ablauf der Anmeldungsfrist eingebracht, so Insolvenzverwalter Stapf. Und bei einem Drittel der Forderungen wurden nicht die entsprechenden Unterlagen zum Nachweis der Ansprüche vorgelegt, geht aus dem Prüfbericht hervor. Die Gläubiger können innerhalb von zwei Monaten ihre Forderungen durch eine Klage beim Insolvenzgericht geltend machen.

„Im Hinblick darauf, dass die entscheidende Sanierungsplantagsatzung auf den 29. April 2024 verlegt worden ist, bleibt die abschließende Forderungsprüfung durch den Insolvenzverwalter abzuwarten. Es ist aus heutiger Sicht jedoch davon auszugehen, dass sich die letztlich im Sanierungsplan zu berücksichtigenden Gläubigerforderungen noch deutlich erhöhen werden“, analysiert Karl-Heinz Götze vom KSV 1870 die aktuelle Situation.

Der Großteil sind Haftungen

Von den angemeldeten Verbindlichkeiten entfallen rund 5,1 Milliarden Euro auf Haftungen. Die zweite große Gruppe der angemeldeten Gläubigerforderungen in der Höhe von 1,6 Milliarden bezieht sich auf „Intercompany-Verbindlichkeiten“ - also gruppeninterne Zahlungen. 1,04 Milliarden Euro entfallen auf Darlehensverbindlichkeiten. Recht moderat fallen die Schadenersatzforderungen mit 124 Millionen Euro und 33 Millionen Euro an Honorarforderungen aus. Außenstände aus Lieferungen und Leistungen, öffentlichen Abgaben und Mietforderungen summieren sich auf 2,7 Millionen Euro. Die offenen Abgabenforderungen der öffentlichen Hand betragen rund 940.000 Euro und Mietforderungen rund 260.000 Euro.

Verwertung von Vermögen

Der Schwerpunkt der Tätigkeit des Insolvenzverwalters liege einerseits in der Verwertung des nicht für den Fortbetrieb des Schuldnerunternehmens erforderlichen Anlage- und Umlaufvermögens sowie der Verwertung nicht betriebsnotwendiger Beteiligungen und andererseits in der Prüfung der Werthaltigkeit des Aktivvermögens der Schuldnerin. Laut Insolvenzverwalter sei die Fortführung des Unternehmens unter Berücksichtigung der Erzielung weiterer Erlöse gesichert, auf dem Massekonto liegen sechs Millionen Euro.

Der Firmensitz der Signa Holding im „Palais Harrach“ in Wien wird mit Anfang März 2024 aufgegeben und an die Vermieterin zurückgestellt. Von der von Herrn René Benko persönlich abgegebenen Garantieerklärungen in Höhe von insgesamt drei Millionen Euro wurden zwei Drittel abgerufen und bezahlt, die Zahlung der dritten und letzten Rate wurde für diese Woche avisiert. Auch die Gespräche über die Verwertung der Medienbeteiligungen dauern an,

Deloitte wurde mit der Wertermittlung der Beteiligungen betraut.

Sanierungsbestrebungen aufrecht

Die Sanierungsbestrebungen der Signa Holding GmbH sind nach wie vor aufrecht. Bekanntlich lautet der Sanierungsplanvorschlag nach wie vor auf eine Quote von 30 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren. „Die Angemessenheit und Erfüllbarkeit des angebotenen Sanierungsplans wird vor der Abstimmungstagsatzung noch einer detaillierten Überprüfung zu unterziehen sein“, erklärt Karl Heinz Götze vom KSV. „Das Schicksal der Signa Holding GmbH wird im Wesentlichen wohl von den Entwicklungen der beiden anhängigen Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung über das Vermögen der Signa Prime Selection AG sowie der Signa Development Selection AG abhängen“, so Götze (KSV). „Aus derzeitiger Sicht scheint ein positiver Abschluss des Sanierungsverfahrens noch plausibel“, merkte auch Gerhard Weinhofer (Creditreform) an.