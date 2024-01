Beim Insolvenzverfahren der Signa Holding kommt es zu einer wesentlichen Änderung: Beantragte die Signa Holding am 29. November 2023 noch ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung, so hat der Sanierungsverwalter Christof Stapf nun den Wechsel in ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt, geht aus einer Aussendung hervor. Es sei davon auszugehen, dass das Handelsgericht Wien dem Antrag Folge leisten wird und das Verfahren als Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung fortgeführt werde, erklärt Karl-Heinz Götze vom KSV1870. Der nunmehr als Masseverwalter agierende Stapf führt das Sanierungsverfahren weiter.

Keine Auswirkungen auf eingeleitete Maßnahmen

Die Sanierungsbestrebungen blieben nach wie vor aufrecht. „Auf die weitere Entwicklung im Insolvenzverfahren hat der Entzug der Eigenverwaltung faktisch keine wesentlichen Auswirkungen, da bereits seit Eröffnung des Sanierungsverfahrens sämtliche Handlungen der Schuldnerin in engster Abstimmung mit dem Sanierungsverwalter erfolgen“, erklärt Götze in einer Aussendung.

Gläubiger als Leidtragende

Die Leidtragenden wären die Gläubiger. Bei einem Verfahren mit Eigenverwaltung muss ihnen eine Quote von mindestens 30 Prozent angeboten werden, bei einem Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung sind es mindestens 20 Prozent der Forderungen, die im Rahmen des Verfahrens bedient werden müssen. Laut Insolvenzantrag belaufen sich die Passiva der Holding auf 5,26 Milliarden Euro, wovon allerdings nur rund 252 Millionen Euro besichert sind. Die Quote für die Gläubiger hängt letztlich von den Verhandlungen über den Sanierungsplan ab.

Der Entzug der Eigenverwaltung habe aber keine Auswirkungen auf bisher vom Sanierungsverwalter eingeleiteten Restrukturierungs- und Stabilisierungsmaßnahmen, so Götze. Er erwartet, dass die für den 12. Februar anberaumte Sanierungsplantagsatzung verlegt wird. Eine Verlegung erscheine zielführend, da so „die Entwicklungen der rund ein Monat später eröffneten Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung über das Vermögen der Signa Prime Selection sowie der Signa Development Selection AG im Sanierungsverfahren der Signa Holding entsprechend mitberücksichtigt werden“ könnten. „Da im Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung keine Annahme des Sanierungsplans binnen 90 Tagen ab Eröffnung des Sanierungsverfahrens erforderlich ist, ist eine Verlegung der Sanierungsplantagsatzung ob der Komplexität des Sanierungsverfahrens zu begrüßen“, so Karl Heinz Götze.

In der Prüfungstagsatzung am Montag wird Stapf das Insolvenzgericht über das vorläufige Ergebnis der Prüfung der angemeldeten Forderungen der Gläubiger informieren.