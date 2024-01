„Damaskus war irgendwie wie Wien“. Wenn Majd Alhomsi an seine Geburtsstadt denkt, erinnert er sich an eine gewisse Leichtigkeit, Offenheit. Und an Möglichkeiten, die es anderswo in Syrien nicht gab. Alhomsi selbst steht früh auf eigenen Beinen. Er lernt als Elektrotechniker und arbeitet schon mit 14 in der Firma des Vaters, die Damaskus mit Parkautomaten ausstattet. Der Sprössling zieht in eine eigene Wohnung, schmiedet Pläne. Doch der Krieg zerstört die Idylle sukzessive, auch in Syriens Hauptstadt. Bald wird sie nicht mehr wiederzuerkennen sein.