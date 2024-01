An den 95 steirischen Hofer-Standorten werden ab sofort gut 400 neue Ladepunkte für Elektrofahrzeuge, teilt die Energie Steiermark mit. Dafür investiert der Landesenergieversorger rund 9,4 Millionen Euro. Zudem koordiniere man auch „die Aktivitäten eines bundesweiten Konsortiums, das neben der E Steiermark aus Energie Graz, EVN, Kelag, IKB, VKW und Linz AG besteht“. So sollen österreichweit – gemeinsam mit Hofer – bis zum Jahr 2026 an 485 Standorten 2000 neue Ladepunkte errichtet werden. Der erste steirische Hofer-Pilotstandort in Sachen E-Mobilität wurde jetzt in Leoben in Betrieb genommen.

„In der Steiermark ist aufgrund der Ausbauoffensive der Energie Steiermark bereits heute kein Haushalt weiter als 15 Kilometer bis zur nächsten E-Ladestation entfernt, in den kommenden Jahren werden wir rund 1000 neue Ladepunkte in allen Regionen des Landes bauen“, so die Vorstände der Energie Steiermark Christian Purrer und Martin Graf in einer Aussendung. „Mit diesem wichtigen Infrastrukturprojekt starten wir gemeinsam mit unseren Konsortiums-Partnern eines der größten Ausbauprojekte für E-Mobilität in Österreich.“ Getankt werde an den Hofer-Standorten „ausschließlich heimischer Grünstrom, die Mobilitätskarte der Energie Steiermark ist zukünftig auch an allen Hofer-Standorten als Zahlungsmittel einsetzbar“.