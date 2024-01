Der Vibe und die Ästhetik der 80er und 90er Jahre kommt über Zell am See: Inspiriert durch den legendären Porsche 962, der im Jahr 1994 im F.A.T. Branding die 24 h von Le Mans gewann, hat eine verschworene Gemeinschaft rund um Ferdinand Porsche die traditionsreiche Veranstaltung des Eisrennens widerbelebt. Und nach drei Jahren Pause feiert man am 27. Jänner unter dem neuen Branding auf dem Flugplatzgelände in Zell am See ein glanzvolles Comeback: Es sind geile, schöne, abenteuerliche Autos, die an den Start gehen.

Das legendäre Skijöring wird zum Spektakel. Das Besondere: Es ist Motorsport, der Kult um die ganze Szene, einfach für die Fans zum Anfassen. Amateur- und Profirennfahrer driften unter extremen Bedingungen, Showfahrten sind fix, genauso der Motorensound am Himmel mit der spektakulären Flying Bulls Show. Zudem steigt Red-Bull-MotoGP-Star Dani Pedrosa auf seinem spikebereiften MotoGP-Bike. Der krönende Abschluss des F.A.T. Ice Race: Die Aftershowparty auf der Burg Kaprun.

Der Taycan im Drift . . . © Johannes Radlwimmer und Stephan Bauer