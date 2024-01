Mindestens fünfmal in der Woche kommt in Kärnten Brot und Gebäck auf den Teller. Damit sind Backwaren die in Kärnten weitaus am häufigsten konsumierten Lebensmittel - noch vor Gemüse (an 4,4 Tagen pro Woche) und Obst (an 3,7 Tagen in der Woche). Beim Broteinkauf greifen die Kärntner am häufigsten zu Bauernbrot. In Sache Gebäck bevorzugen die Kärntner Kornstangerl und Vollkornweckerl.