Das Land Kärnten, vertreten durch Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), schreibt auch in diesem Jahr ein Stipendium für Kärntner Studierende aus, die das kommende Studienjahr – in diesem Fall Wintersemester 2024/Sommersemester 2025 – im Ausland absolvieren wollen. Der Stifter des Stipendiums – zweimal 5000 Euro, ausgezahlt werden 2500 Euro je Semester – ist der frühere Bundeskanzler Alfred Gusenbauer. Die vom Team Kärnten geübte Kritik am Gusenbauer-Stipendium wegen dessen Tätigkeit bei der insolventen Signa, wies das Büro von LH Kaiser zurück. Seit zehn Jahren fördern Gusenbauer und das Land Kärnten ausgewählte Kärntner Studierende, die ein Studien- und Forschungsjahr im Ausland absolvieren.

Wer sich bewerben darf

Bewerben können sich Studierende der Sozial- und/oder Wirtschaftswissenschaften, Politikwissenschaften sowie Erziehungs- und Bildungswissenschaften in Bachelor- oder Masterstudiengängen. Der Hauptwohnsitz in Kärnten ist Voraussetzung für eine Einreichung, diese muss bis Ende März erfolgen. Soziale Kriterien werden von der Jury berücksichtigt. Die Verleihung erfolgt im Juni 2024. Die genauen Einreichkriterien und die nachzuweisenden Unterlagen sind hier nachzulesen.