Während Seriensieger KTM gerade bei der Rallye Dakar durch die saudische Wüste glüht, hat man auch zu Hause in Oberösterreich die Aufgaben gemacht. Die Konzernmutter Pierer Mobility erwartet für 2023 einen Rekordumsatz und einen ebensolchen Absatz, hieß es heute bei der Präsentation der vorläufigen Bilanzzahlen. Der Umsatz wird zwischen 2,65 und 2,67 Mrd. Euro erwartet, ein Plus von 9 Prozent. Besonders der Fahrradabsatz hat mit einem Zuwachs von 33 Prozent für Freude gesorgt.

Mit 157.358 E-Bicycles & Fahrräder wurden fast halb so viele Räder wie Motorräder (381.634 Stück, plus zwei Prozent) verkauft. In Europa lag der Absatz bei rund 140.000 Motorrädern und rund zwei Drittel der Motorräder wurden in den Märkten außerhalb Europas, und hier insbesondere in Nordamerika, Indien und Australien, verkauft.