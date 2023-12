Bis zu 186 Euro können Firmen pro Jahr als Gutschein steuerfrei an jeden ihrer Mitarbeiter verschenken. Diese Art von Weihnachtsgeschenk hat in Österreich bereits eine lange Tradition. Christoph Monschein, Geschäftsführer von Edenred Austria, einem der österreichischen Big-Player in Sachen Essens- und Geschenkgutscheine für Mitarbeiter, bemerkt auf dem Markt aktuell allerdings eine Veränderung: „Wir haben 3000 Firmenkunden quer durch alle Industrien, von Ministerien über Staatsbetriebe bis hin zu Klein- und Mittelbetrieben – die ganze Bandbreite. Sehr viele aus dem Baugewerbe und dem produzierenden Bereich schenken den Mitarbeitern heuer zu Weihnachten gar nichts oder geringere Beträge in Form von Geschenkgutscheinen.“