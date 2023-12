Seit Donnerstag finden aufgrund des Abbruchs der Kollektivvertragsverhandlungen für den Handel österreichweit Warnstreiks statt. Damit will die Gewerkschaft erreichen, dass ein neuer Verhandlungstermin festgesetzt wird. Sie hat den 5. oder 6. Dezember für die Fortsetzung der Gespräche vorgeschlagen, doch die Arbeitgeberseite hat noch nicht zugestimmt. Bis einschließlich Samstag gibt es jeden Tag in der Früh Warnstreiks. Österreichweit in rund 300 Betrieben, in Kärnten in rund 25.