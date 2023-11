Aus geplanten fünf Minuten wurde fast eine Stunde – Erik Neutzner stand auf einem Parkplatz, irgendwo in Wien und dieses Telefonat habe ihn endgültig überzeugt, wie er betont. Der 50-jährige Manager war zuvor auf eine Stellenanzeige des steirischen E-Commerce-Spezialisten Niceshops gestoßen. „Ich habe mich sofort davon angesprochen gefühlt.“ Dem folgte besagtes Telefongespräch mit Christian Moser, dem Leiter der Organisationsentwicklung. „Ich war auf der Suche nach einer neuen Aufgabe in einem Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen, in dem man etwas bewegen kann.“ Das habe er mit Niceshops gefunden. Seit Kurzem ist Neutzner dort nun als Finanzchef tätig, schwärmt von der Unternehmenskultur und den Entfaltungsmöglichkeiten. Der gebürtige Salzburger hat nach seinem Studium (Fokus Controlling und Rechnungswesen) weitere Ausbildungen in den USA absolviert. Er war u. a. für den Telekom-Konzern Liberty Global in mehreren Ländern tätig und später Topmanager bei UPC.