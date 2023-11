Die jährliche Vermessung der Top-100-Unternehmen, also der 100 umsatzstärksten Unternehmen der Steiermark, ermittelt vom Magazin „top of styria“ der Wirtschaftskammer Steiermark liefert beeindruckende Daten: Die Grenze von mehr als 50 Milliarden Euro Gesamtumsatz wurde erstmals überschritten und die die Anzahl der Beschäftigten ist über 200.000 gestiegen. „Sehr gute Unternehmen sind weiterhin sehr gut“, sagt „top of styria“-Chefredakteur Martin Novak zum Ranking. Die Andritz AG bleibt mit 7,54 Milliarden Euro Umsatz und 27.708 Beschäftigten an der Spitze außer Reichweite, ams OSRAM und Magna Steyr liefern sich mit 4,819 Milliarden bzw. 4,8 Milliarden Euro Umsatz ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz zwei. Die Top 5 des Jahres 2022 sind auch die Top 5 des Jahres 2023, sie werden von der Energie Steiermark und der Knapp AG komplettiert.