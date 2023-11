Es gibt Millionen Tonnen an lithiumhaltigem Gestein und sie „schlummern“ an mehreren Stellen wie der Weinebene oder der Koralm. Der Barbara-Stollen bei Wolfsberg ist eines der Bergbauprojekte der ECM Lithium AT. Schon 2016 warf der australische Mutterkonzern European Lithium, ein börsennotiertes Explorationsunternehmen, ein Auge auf das Lithiumvorkommen in Kärnten. Seither wurde der Abbau schon mehrmals angekündigt und wieder verschoben. Immer wieder hat das australische Unternehmen die Anzahl ihrer Rechte für Exploration und Abbau aufgestockt.