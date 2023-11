In monatelanger und intensiver Detailarbeit wurde an dem Zusammenschluss gearbeitet, jetzt ist es fix: Die traditionsreiche Grazer Steuerberatungsgesellschaft Rabel & Partner wird ab sofort Teil des Deloitte-Netzwerks, das in Graz ebenfalls mit einem großen Standort vertreten ist. Mit in Summe rund 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Standort entstehe dadurch „das mit Abstand größte Beratungsunternehmen im Süden Österreichs“, wie Klaus Rabel, Senior Partner und Gründer von Rabel & Partner, betont.