„Der Gebäudesektor ist für ein Drittel des Energieverbrauches und für 36 Prozent der CO₂-Emissionen verantwortlich“, sagt Robert Pfarrwaller und ortet in diesem Bereich großes Potenzial für die Erreichung der Klimaziele. Den Gebäudebereich nennt der Bundesgremialobmann für den Elektro- und Einrichtungshandel in der WKO und Vorstandschef von Rexel Austria gar einen „blinden Fleck“ in der Klimadebatte. „Wir werden um eine umfassende Sanierung des Gebäudesektors nicht umhinkommen“, damit meint Pfarrwaller allerdings nicht nur die thermische, sondern vor allem die energetische Sanierung des Bestandes. „Komplett, nicht nur punktuell“, so Pfarrwaller. „Die Technologien sind vorhanden, aber es gibt zu wenig Wissen darüber.“