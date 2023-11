Dass der Lebensmittelhandel in Österreich eine sehr spezielle Branche ist, lässt sich zum Beispiel im niederösterreichischen Purgstall an der Erlauf ermessen. Für rund 5.000 Einwohner stehen ein riesiger Eurospar, ein Penny, ein Billa und ein Hofer zur Verfügung. Wem das Angebot nicht reicht, kann ein paar Kilometer südlich nach Scheibbs fahren, mit ebenfalls vier großen Supermärkten, oder gen Norden aufbrechen, wo in Wieselburg sechs große Filialen stehen.