ChatGPT ist dieser Tage in aller Munde. Das Dialogsystem ist eine Spielart Künstlicher Intelligenz, die das Potenzial hat, unsere Arbeitswelt und Gesellschaft nachhaltig zu verändern. Künstliche Intelligenz kann riesige Datenmengen verarbeiten, um Prognosen abzuleiten. Aber kann sie auch ein eigenes Bewusstsein entwickeln? Ist KI für uns gefährlich oder nicht?

All diese Fragen werden am Dienstag, 6. Juni, ab 18.30 Uhr beim Wissenschaftstalk "Am Puls" unter dem Titel "Künstliche Intelligenz – die letzte Erfindung des Menschen" beantwortet – Sie können den Livestream unten verfolgen. KI-Expertin Ana Simic (DAIN Studios) und Georg Vogeler, Professor für Digital Humanities an der Universität Graz, geben einen Einblick in den Entwicklungsstand von Künstlicher Intelligenz und geben Auskunft über Visionen und Möglichkeiten dieser Technologie.

"Am Puls" wird vom Wissenschaftsfonds FWF veranstaltet und findet in Kooperation mit der Kleinen Zeitung und der Universität im Grazer Orpheum statt.

Mit: