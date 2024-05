Was kann Diplomatie im Jahr 2024 erreichen, wie verhält sich Österreich in den internationalen Konflikten und Kriegen und was passiert eigentlich hinter den Kulissen in Wien - einer Stadt, die seit Jahrzehnten als Knotenpunkt der diplomatischen Beziehungen gilt? Genau um diese Fragen und diese Mischung aus Politik, persönlichen Beziehungen und Diplomatie ging es beim „Wiener Salon“ der Kleinen Zeitung, in dem Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) im Gespräch mit Chefredakteur Hubert Patterer einen Einblick in die aktuellen politischen Herausforderungen bot. Im Video gibt er zu den drängendsten aktuellen Themen Einordnungen.