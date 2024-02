In der TV-Show „Hochzeit auf den ersten Blick“ gibt die Grazer Psychotherapeutin Susanne Köhldorfer seit mehr als 10 Jahren Tipps und Tricks, woran und wie man erkennen kann, dass aus einem Knistern eine lebenslange Verbindung werden kann. Für die Kleine Zeitung hat die Expertin heute 5 Liebes-Tipps parat, um die eigene Beziehung gut und gesund am Laufen zu halten und auch über Krisen zu kommen. Was diese Tipps bei jungen Menschen auslösen, haben wir ein steirisches Paar gefragt. Johanna und Basti sind beide 21 Jahre alt, leben in der Weststeiermark und sind seit bereits vier Jahren ein Liebespaar. Spoiler: Es könnte inspirierend sein!