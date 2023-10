4 Portionen

Zutaten

4 Portionen

450 g geriebener Hokkaido Kürbis (+ 200 g zum anbraten)

40 g Butter

2 TL Salz

4 – 6 EL Wasser

100 ml Milch

150 g Buchweizenmehl

100 g Maisstärke

½ TL Kümmel

½ TL Kreuzkümmel gemahlen

2 Eier

4 EL Sauerrahm

1 EL Kernöl

Schnittlauch

Zubereitung

Die Hälfe der Butter in einen Topf geben und den geriebenen Kürbis kurz anschwitzen und salzen. Etwas Wasser aufgießen und zugedeckt weichdünsten.

Den weichen Kürbis auskühlen lassen. Mehl, Stärke, Eier, Milch und Kümmel zum Kürbis geben und zu einem glatten Teig verarbeiten. Für ca. 30 Minuten in den Kühlschrank geben und ziehen lassen. Der Teig kann auch schon einen Tag vorher zubereitet werden.

© Georg Hoffelner

In einem Topf reichlich Wasser zum Kochen bringen und salzen. Aus dem Teig mit zwei Löffel Nocken formen und in das kochende Wasser geben. Zugedeckt köcheln lassen bis die Nocken an der Oberfläche schwimmen. Die restliche Butter in eine beschichtete Pfanne geben. Die Nocken und etwas geriebenen Kürbis darin anbraten, würzen und abschmecken.

Den Sauerrahm salzen, glattrühren und auf dem Teller verteilen. Die Nocken darauf anrichten und mit Kernöl und frisch geschnittenem Schnittlauch servieren.