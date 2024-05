6 Portionen

Püree

1000 g mehlige Erdäpfel

150 g Milch

30 g Butter

Salz, Muskat

50 g geriebenen Käse zum Bestreuen

Die Erdäpfel schälen und kleinschneiden. In einem Topf mit Wasser und Salz, zugedeckt, für ca. 20 Minuten weichkochen. Abseihen und durch eine Kartoffelpresse drücken. Mit Milch, Butter, Salz und Muskat vermengen und abschmecken.

Video - So wird es gemacht

Linsenragout

2 Zwiebeln

2 Zehen Knoblauch

400 g Karotten

200 g grüne Linsen

150 g TK-Erbsen

3 EL Tomatenmark

1 EL Paprikapulver

500 ml Gemüsesuppe

30 g Maisstärke

Majoran, Rosmarin

Salz, Pfeffer

4 EL Öl

Zwiebel und Knoblauch schälen, kleinschneiden und in Öl anbraten. Die Karotten schälen und in gleichmäßige Stücke schneiden (ca. 1 cm groß). Die Karotten kurz mitrösten. Tomatenmark dazugeben und auch kurz rösten. Paprikapulver dazugeben und mit Gemüsesuppe aufgießen. Die Linsen unter fließendem Wasser gut waschen oder für ein paar Stunden in kaltem Wasser einweichen. Das Einweichen verkürzt die Kochzeit. Die Linsen in die Sauce geben und zugedeckt für ca. 15 Minuten köcheln lassen, bis die Linsen weich sind. Majoran und Rosmarin dazugeben und mit Salz und Pfeffer würzen.

Maisstärke mit kaltem Wasser anrühren und das Ragout damit binden. Die Erbsen unterrühren und das Ragout in eine Auflaufform (20 x 30 cm) füllen und glattstreichen.

Das Püree auf dem Ragout verteilen, glattstreichen und mit geriebenem Käse bestreuen.

Bei 180 Grad für ca. 30 – 40 Minuten backen