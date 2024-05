2 Portionen

Kohlrabi

1 großer Kohlrabi

400 ml Wasser

Salz

2 EL griffiges Mehl

1 Ei

6 EL Haferflocken fein

Olivenöl zum Braten

Kohlrabi schälen und in gleichmäßige Scheiben schneiden. In Salzwasser für ca. 3 Minuten kochen. Aus dem Wasser nehmen, abtropfen lassen und salzen. Das Kochwasser wird für das Erbsen-Püree verwendet. Die Kohlrabi Scheiben in Mehl, Ei und Haferflocken panieren.

Die Kohlrabi Scheiben in Olivenöl, bei mittlerer Hitze, von beiden Seiten knusprig braten.

Video - Und so wird es gemacht

Erbsen-Püree

100 – 150 ml Flüssigkeit

200 g TK-Erbsen

Salz

Pfeffer

Frische Minze

Die Erbsen in einem Teil vom Kochwasser weichkochen. In einem hohen Gefäß mit Minze, Salz und Pfeffer fein pürieren.

Das Püree auf einem Teller anrichten und die knusprigen Kohlrabi Scheiben darauf verteilen. Mit fein geschnittener Minze und ein paar Tropfen Olivenöl garnieren.