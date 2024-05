2–3 Portionen

Zutaten

250 g Penne

500 ml klare Gemüsesuppe

1 große rote Rübe

3 EL Olivenöl

1 roter Zwiebel

2 Zehen Knoblauch

1 TL Salz

Pfeffer

1 EL Essig

1 Becher Creme Fraiche

Frischer Kren

1 Apfel

Video - Und so wird es gemacht

Zubereitung

Zwiebel und Knoblauch schälen, kleinschneiden und in Olivenöl in einem Topf anschwitzen. Die Rote Rübe, schälen, grob reiben und in den Topf geben. Mit Gemüsesuppe aufgießen, die Nudeln dazugeben und mit Gemüsesuppe aufgießen. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Zugedeckt bei niedriger Hitze für ca. 15 Minuten leicht köcheln lassen und immer wieder umrühren.

Die fertige Pasta mit etwas Essig abschmecken.

Das Creme Fraiche mit frischem Kren, Salz und Pfeffer glattrühren und abschmecken.

Den Apfel in feine Streifen schneiden.

Die Pasta anrichten und das Kren-Fraiche drauf verteilen und mit Apfelstreifen und frisch gerieben Kren servieren.