2–3 Portionen, Durchmesser der Form 20 cm

Zutaten

4 große Erdäpfel

1 dicke Stange Lauch

1 Zwiebel

1 Apfel

250 g Sauerrahm

20 g Parmesan

Salz, Pfeffer

1 EL Essig

Video - Und so wird‘s gemacht

Zubereitung

Den Lauch gut waschen und in ca. 2 cm dicke Scheiben schneiden. Ein bisschen vom grünen Teil aufheben für die Sauce. Die Lauchstücke in eine Auflaufform (am besten Anti Haft beschichtet) eng aneinander schlichten.

Zwiebel schälen, in feine Streifen schneiden und auf dem Lauch verteilen. Lauch und Zwiebel salzen und pfeffern.

Die Erdäpfel schälen und in dünne Scheiben schneiden. Auf das Gemüse rundherum auflegen und ebenfalls mit Salz und Pfeffer würzen. Vom Sauerrahm ca. 3 EL für die Sauce auf die Seite geben.

Den restlichen Sauerrahm auf den Erdäpfeln verteilen. Den Parmesan drüber reiben und den Auflauf bei 180 °C für ca. 45 Minuten in den vorgeheizten Backofen schieben.

Für die Sauce das grüne vom Lauch in feine Streifen schneiden. Den Apfel schälen und grob reiben. Lauch und Apfel mit Sauerrahm vermischen und mit Salz, Pfeffer und Essig abschmecken.

Den Auflauf auf einen Teller stürzen und mit der Sauce genießen.