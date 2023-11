8 Stück

Zutaten

Teig

500 g Mehl

200 ml lauwarmes Wasser

1 Prise Zucker

½ Würfel frische Germ

1 Ei

100 ml Olivenöl

1 ½ TL Salz

Die Germ in lauwarmen Wasser mit Zucker auflösen. Das Ei in eine Schüssel schlagen und versprudeln. ¾ vom Ei für den Teig verwenden und den Rest mit 2 EL Wasser vermengen, damit wird später der Rand der Pide bestrichen. Die restlichen Zutaten dazugeben und zu einem geschmeidigen Teig kneten. Für mindesten 30 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen.

Hier geht es zum Video

Fülle

2 EL Olivenöl

1 Zwiebel

2 Zehen Knoblauch

1 Dose Tomaten gewürfelt

500 g gekochte Indianerbohnen (aus der Dose)

Salz, Pfeffer

1 TL getrockneter Oregano

80 g Schafkäse

© Georg Hoffelner

Zubereitung

Zwiebel und Knoblauch schälen und kleinschneiden. In Olivenöl goldbraun anbraten, die Tomaten dazugeben und aufkochen lassen. Mit Salz, Pfeffer und Oregano abschmecken. Die Bohnen unterrühren und zur Seite stellen.

Den Teig in acht gleichgroße Stücke teilen und zu Kugeln formen. Mit einem Nudelholz und etwas Mehl länglich ausrollen und auf ein Blech Backpapier legen.

Die Fülle gleichmäßig auf dem Teig verteilen. 1 bis 2 cm Rand frei lassen. Den Rand einschlagen und an den Spitzen zusammendrücken. Es soll wie ein Schiffchen aussehen. Den Schafkäse kleinschneiden oder zerbröseln und auf der Fülle verteilen. Den Rand mit Ei bestreichen und die Schiffchen bei 190 °C für ca. 20 Minuten backen.