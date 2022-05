Drei, zwei, eins ... mit einem lauten Knattern donnert das Batmobil über die Startrampe beim „Tunnereck“ in Köflach. Unter dem lauten Gejohle der zahlreichen Zuseher biegt die hölzerne Kiste in die erste Schikane ein. Der Schweiß rinnt, die Reifen qualmen – um es mit einem Liedtext der EAV zu sagen – „wie heißer Leberkäs“. Der Asphalt ist bei knapp 30 Grad Außentemperatur genauso positiv aufgeheizt wie die Stimmung in der Innenstadt beim „großen Preis der Lipizzanerstadt“.