Vor drei Jahren hat das Organisatorenteam rund um Petra Kleindienst, Stephan Benedikt und Otmar Pusterhofer den ersten Schulcrosslauf auf die Beine gestellt, damals nahmen rund 100 Schülerinnen und Schüler an der Sportveranstaltung teil. Am 4. Oktober 2023 gingen 176 Kinder aus den Volksschulen des Bezirks Voitsberg an den Start, tags darauf werden rund 250 Jugendliche aus den Unterstufen erwartet. "Das sind an beiden Tagen rund 400 Teilnehmer und mehr als doppelt so viele wie beim letzten Mal. Es hat sich einiges getan", freut sich Otmar Pusterhofer.