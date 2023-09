Am 21. September wurde weltweit der "Alzheimertag" begangen, eine Krankheit, die vor allem für Angehörige von an Demenz Erkrankten sehr herausfordernd sein kann. In Anlehnung an das Grazer Vorbild des "Vergissdeinnicht Netzwerk Demenzhilfe Graz", finden heuer im ganzen September steiermarkweit Veranstaltungen unter dem Titel "Langer Tag der Demenz" statt. Die Events setzten ein lautes Zeichen gegen die Tabuisierung und Stigmatisierung von Menschen, die diese Krankheit haben.