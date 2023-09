Ein Sprachenmännchen mit italienischem Kopf, der auf bosnischen Schultern sitzt und in dessen Brust ein steirisches Herz pocht – noch dazu mit lateinischer kleiner Zehe? Jugendliche, die sich in ihrem Schulgebäude auf die Suche nach Sprachen machen und ganz nebenbei auf ihre eigene Sprachenvielfalt stoßen? Das und noch viel mehr stand am Europäischen Tag der Sprachen am 26. September in der BHAK/BHAS Voitsberg am Programm.