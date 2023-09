Seit 1. September ist Ioan Ioja offiziell in der Weststeiermark angekommen und wird ab sofort als Kaplan im Seelsorgeraum Voitsberg tätig sein. Nach Abschluss seiner Ausbildung in Rumänien war Ioja drei Jahre in Slowenien. Dort arbeitete er als Diakon und Kaplan in Ljubljana. "Die dort verbrachte Zeit war wunderschön für mich, weil ich auf pastoraler Ebene viel gelernt habe." Am 29. Juni 2013 wurde er in seiner rumänischen Heimatstadt Iași schließlich zum Priester geweiht.