Große Trauer herrscht in der weststeirischen Gemeinde Edelschrott: Denn Franz Gruber, der Begründer des Skigebietes Hoislifte in Modriach-Winkel, ist am 15. September im 93. Lebensjahr verstorben. Am 1. Juli 1931 war der Musiker und Familienmensch in St. Martin am Wöllmißberg als eines von sechs Geschwistern zur Welt gekommen.