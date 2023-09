"In der Schule war ich nicht ganz sorgenfrei unterwegs", schmunzelt der gebürtige Weststeirer Christoph Kohlbacher. Er flog sogar aus der Ortweinschule in Graz, ehe er die HAK Voitsberg besuchte und danach beschloss, Schauspiel zu studieren. Der 29-Jährige, dessen Eltern ein Restaurant in Ligist betreiben, meldete sich ganz unbedarft und ohne große Vorkenntnisse beim "Max Reinhardt Seminar" in Wien an. "Das war zu der Zeit, als Christoph Waltz groß herauskam. Zuvor spielte ich nur den Knecht Ruprecht, daher war ich bei der Aufnahmeprüfung überfordert", gesteht Kohlbacher. Dennoch wurden er und ein weiterer Anwärter unter 200 Kandidaten aufgenommen. "Als Kind habe ich viel gelogen. Diese Eigenschaft habe ich dadurch in etwas Gutes verwandelt", meint der Darsteller, der nach dreieinhalb Jahren in Wien, wo er unter anderem von Nicholas Ofczarek unterrichtet wurde, vom Hessischen Staatstheater engagiert wurde und seither in Wiesbaden lebt.