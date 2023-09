In den vergangenen Wochen hat der Södingberger Ferdinand Krendl

den größten Teil seiner Zeit vor dem PC verbracht. Galt es doch, die siebente Auflage von "100.000 PS im Dorf" vorzubereiten. "Derzeit läuft alles nach Plan, um den Teilnehmern und Besuchern am Samstag, 23. September in Geitthal (Gemeinde Geistthal-Södingberg) eine tolle Veranstaltung zu bieten", freut sich Krendl. Dazu kamen noch zahlreiche Fahrten gemeinsam mit seiner Gattin Heide zu auswärtigen Veranstaltungen, so auch ins Ausland, um Werbung vor Ort für dieses Event zu betreiben.