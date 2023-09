Zu einem besonderen Jubiläum laden die Verantwortlichen des Musikvereins Geistthal am Sonntag, dem 17. September, ab 8.30 Uhr in die "Halle für Alle" im Ortsteil Geistthal ein. Vor genau einem Jahrhundert im Jahr 1923 wurde die Blaskapelle vom Schneidermeister und Organisten Josef Fohler mit 17 Mann gegründet. "Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges ließ so manche musikalische Aktivitäten verstummen. Die Dorfmusikkapelle löste sich schließlich auf und die Instrumente schwiegen bis zum Neubeginn im Herbst 1945", wird in der Jubiläumszeitung verraten.