Am Montag, dem 11. September, beginnt für Kinder und Jugendliche in der Steiermark wieder der Ernst des Lebens – oder im Idealfall eine lehrreiche und lustige Zeit. Viele Taferlklassler können den Schulbeginn kaum erwarten und freuen sich auf neue Freunde, Erlebnisse und Herausforderungen. Neuerungen gibt es im Bezirk Voitsberg auch in fünf Schulen, die wie berichtet zu zwei Schulclustern zusammengefasst wurden.