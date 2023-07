Bei der Arbeit schmutzig zu werden, macht ihr nichts aus. "Früher bin ich immer richtig schwarz nach Hause gekommen, das ist heute schon besser geworden", sagt Martina Kopp. Die 38-Jährige ist schon lange im Geschäft, letztes Jahr absolvierte sie ihre Meisterprüfung und weiß genau, worauf es in ihrem Beruf ankommt. Um 6 Uhr beginnt ihr Arbeitstag mit einer Lagebesprechung im Rauchfangkehrmeisterbetrieb von Egon Wenzl in der Grazer Vorstadt 5, 8570 Voitsberg. Dann fährt sie gleich zu den ersten Kunden. "Das Schöne am Beruf ist, dass er so abwechslungsreich ist. Man kehrt nicht nur, sondern hat viel mit Menschen zu tun, ich arbeite auch im Büro", sagt Kopp, die aus Edelschrott stammt und mit ihrer Familie in Maria Lankowitz lebt.