In einer aufsehenerregenden Aktion wurde 2016 das Storchennest am Kerschbaumer-Haus am Voitsberger Hauptplatz 29 erneuert, vergrößert und besser abgesichert. Mithilfe der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Voitsberg brachten Storchenfreunde unter anderem ein Absturzgitter am Nest an, nachdem immer wieder Jungstörche aus ihrem Nest gestürzt waren. Die Vögel haben das Nest nach der Erneuerung gleich wieder angenommen. Sobald die gefiederten Voitsberger aus ihrem Winterquartier zurückkehren, stellt Hausbesitzer Georg Kerschbaumer den hölzernen Storch am Hauptplatz auf, damit jeder sehen kann, dass das Nest wieder bezogen ist. "Er bleibt so lange stehen, bis die Störche ihre Reise in den Süden beginnen", so Kerschbaumer.