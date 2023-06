Eigentlich wollten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Afling am 3. und 4. Juni in Afling ungestört ihr Feuerwehrfest feiern. Zumindest für einen Teil der Florianis wurden die Feierlichkeiten jedoch mitten in der Sonntagnacht – gegen 1.45 Uhr Früh – jäh unterbrochen. In Piberegg waren zwei Pkw kollidiert. Zeitgleich kam ein Traktor auf dem Weg nach Kainach von der Straße ab und krachte in einen Holzschuppen. Verletzt hatte sich bei beiden Verkehrsunfällen glücklicherweise niemand.