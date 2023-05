Der Kainacher Bergmarathon über die Gleinalm ist für viele Läufer ein sportlicher Pflichttermin. Zwar ist dieser für heuer abgesagt, Laufsportfreunde müssen sich aber keine Sorgen machen. Am Samstag, 3. Juni lädt der TUS Kainach zu einem etwas abgeänderten Berglauf ein. Diesmal geht es nicht auf der Marathon-Strecke über die Gleinalm, sondern bei einem Berglauf mit wesentlich kürzeren Distanzen durch und in die Umgebung des Dorfes. So geht der Hauptlauf über 8.550 Meter und 300 Höhenmeter, Hobbyläufer können sich auch vier Kilometern mit 145 Höhenmetern stellen. Auch an die Kleinen wurde gedacht, auf sie warten Strecken zwischen 300 Meter (Bambinilauf), 1200 Meter (Kinderlauf) und 1750 Meter (Jugendlauf). Wer lieber als Walker unterwegs ist, hat eine Stecke von 4000 Metern zu bewältigen.