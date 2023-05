Beherzt auf den Sprungsockel steigen, die Schwimmbrille noch einmal richten und per Köpfler ins Wasser. Dieser Ablauf wiederholte sich am Mittwochvormittag, 24. Mai, viele Male. Rund 90 Schülerinnen und Schüler schwammen in der Therme Nova, so schnell sie konnten. Immerhin ging es um den ersten Platz beim Pinguin-Cup 2023, der vom Jugendrotkreuz organisiert wird und nach drei Jahren Coronapause endlich wieder durchgeführt werden konnte.