Strom ist teurer denn je, das Thema Energie ist auch bei den heimischen Landwirten längst angekommen. So auch am Betrieb von Erhard Greinix in Edelschrott. "Man macht sich natürlich Gedanken, wie man langfristig Kosten einsparen kann", sagt der Landwirt. Darum ließ er im Jahr 2011 eine Photovoltaikanlage auf dem Stalldach anbringen, Anfang 2023 wurde diese um 40 Kilowatt erweitert. Dank der Investition kann die Energie für die Biogeflügelmast mit 9600 Hühnern und Mutterkuhhaltung zur Gänze selbst erzeugt werden.