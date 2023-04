Am Karfreitag vor 24 Jahren, am 2. April 1999, wurde die Notschlafstelle der Vinzenzgemeinschaft in Voitsberg eröffnet. "Es ist absolut wichtig, dass die Leute bei uns wissen, dass es immer eine Anlaufstelle gibt", betont Pastoralreferent Martin Rapp vom Seelsorgeraum Voitsberg, der auch die Notschlafstelle betreut. Und die Situationen, in denen Menschen kurzfristig eine Unterkunft benötigen, sind vielfältig: etwa bei Betretungsverboten nach häuslicher Gewalt oder nach Trennungen. Dabei habe sich in den vergangenen Jahren auch vieles gewandelt, so Rapp: "Vor zehn Jahren waren eher Jugendliche hier, jetzt sind es viele Menschen, die medizinische Unterstützung brauchen."