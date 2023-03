Geballte Frauenpower fand sich am 8. März in der BHAK/BHAS Voitsberg ein. Anlässlich des Weltfrauentages und der Aktion "Starke Frauen in der Lipizzanerheimat" lud Monika Gruber, Direktorin der BHAK/BHAS Voitsberg, gemeinsam mit Unternehmerin Riki Vogl, auch Vorsitzende von "Frau in der Wirtschaft", zum "Business-Talk für Powerfrauen aus dem Bezirk".