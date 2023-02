In der Nacht auf Montag, dem 6. Februar, erschütterte ein Erdbeben die Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien mit einer Stärke von 7,7 – ganze Städte liegen seither in Trümmern, die Schreckensnachrichten über die Katastrophe mit Zehntausenden Toten halten uns seither in Atem. Menschen auf der ganzen Welt verfolgen die Berichte mit Angst und Schrecken – allen voran Angehörige, deren Familien, Freunde oder Partner von der Naturkatastrophe betroffen sind.