Alle Hände voll zu tun haben die Einsatzkräfte derzeit nach einem schweren Lkw-Unfall auf der Südautobahn im Packabschnitt, der sich am Vormittag im Bereich der Raststation Oldtimer in Preitenegg in Fahrtrichtung Kärnten ereignete. Inzwischen musste Ölalarm ausgerufen werden, weil der Tank des Schwerfahrzeugs aufgerissen worden war, in der Folge traten 300 Liter Diesel aus.