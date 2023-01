Für Probleme sorgt aktuell ein Stromausfall, der Folge der massiven Schneefälle in der Weststeiermark ist. Rund 4000 Haushalte sind aktuell ohne Strom, wie der Energieversorger Enerige Steiermark bekannt gab. Der Stromausfall sorgt auch im Verkehr auf der Südautobahn (A2) für Schwierigkeiten. Weil es in der Tunnelkette Kalcherkogel nach dem Stromausfall technische Probleme gibt und die Notstromaggregate laufen, gilt in diesem Bereich in beiden Richtungen für den gesamten Verkehr Blockabfertigung.